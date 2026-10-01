1 жовтня Шевченківський районний суд Львова у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон оголосив вирок В’ячеславу Зінченку.

Вбивство Фаріон: суд оголосив вирок В’ячеславу Зінченку

Судове засідання у справі №466/12967/24 про умисне вбивство відбулось у Шевченківському райсуді Львова.

Потерпілою виступала донька Ірини Фаріон – Софія Особа. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко отримав довічне увʼязнення.

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Сам Зінченко заперечував свою вину, його остання адвокатка називала справу сфальсифікованою.

Прокуратура та потерпіла сторона просили про довічне позбавлення волі. Під час зачитування вироку суддя наголосив, що обвинуваченому неодноразово пропонували виступити під час дебатів, але він щоразу відмовлявся через відсутність узгодження позиції з захисниками.

Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Львові було скоєно замах на мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Близько 19:30 невідомий вистрілив у неї на одній із вулиць міста. Фаріон госпіталізували, однак згодом вона померла у лікарні.

Поліція встановила, що у 2022 році Вячеслав Зінченко долучився до групи, яка пропагувала насильство, жорстокість і нетерпимість, а у 2024 році — до спільноти, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, через неприязнь до позиції Ірини Фаріон щодо української мови та культури він вирішив її вбити. Зінченко збирав інформацію про Фаріон, стежив за нею, придбав зброю та спланував злочин.

Тодішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що напад спочатку кваліфікували як замах на умисне вбивство. Серед версій, які розглядала поліція, були громадська та політична діяльність Фаріон, особиста неприязнь, а також можливий російський слід. На місці злочину правоохоронці виявили гільзу.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві Фаріон. За словами Клименка, у слідства було достатньо доказів вважати, що саме він стріляв у мовознавицю. Розслідування до моменту затримання тривало 139 годин.

Наступного дня, 26 липня, Галицький районний суд Львова обрав Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На першому засіданні він провину не визнав.

У вересні 2024 року Зінченко сам просив продовжити йому тримання під вартою, пояснюючи це побоюваннями за власне життя у разі переведення до іншого слідчого ізолятора.

Наприкінці грудня 2024 року прокуратура завершила досудове розслідування та передала обвинувальний акт до суду.

Правоохоронці також змінили кваліфікацію справи. Зінченка обвинувачують у вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

17 вересня у Шевченківському районному суді Львова завершилися судові дебати у справі. Після цього суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

На початку засідання сторона захисту просила додатковий час для ознайомлення з матеріалами, зокрема із судово-медичною експертизою. Адвокатка також заявила про проблеми зі скануванням частини документів та про тиск на захист.

Суд надав адвокатці 20 хвилин для ознайомлення з матеріалами. Після перерви вона попросила перенести засідання на 18 вересня, щоб завершити підготовку виступу на дебатах, однак прокурори виступили проти, наголосивши, що захист уже мав достатньо часу для роботи з матеріалами.

За словами прокурора, під час досудового розслідування у справі призначили понад 60 експертиз, допитали більш як 1,5 тис. людей та опрацювали записи з камер відеоспостереження.

Джерело : Нацполіція

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