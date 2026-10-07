Украина вместе с международными партнерами прорабатывает пять форматов прекращения огня, о которых ранее рассказывал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Об этом во время брифинга в среду, 7 октября, сообщил представитель МИД Георгий Тихий.

Пять форматов прекращения огня: что известно

По его словам, речь идет о наработках украинской дипломатии при участии партнеров. Предложенные форматы, как отметил Тихий, являются реалистичными и взаимовыгодными.

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Украина работает над пятью основными направлениями.

Полное и безусловное прекращение огня. Речь идет об общем режиме прекращения огня, на который Украина согласилась в марте 2025 года. Киев и впредь придерживается этой позиции и ожидает зеркального решения со стороны РФ.

Черноморский формат. Речь идет о предложениях по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, которые Украина разрабатывает совместно с Турцией и Египтом.

Продовольственная безопасность в Черном море. Предусматривает наработку решений для сохранения и защиты экспорта продовольствия при активном участии Индии.

Энергетический трек через Индию. Предусматривает прекращение огня и ударов по энергетической инфраструктуре. Над этим направлением активно работает индийская сторона.

Американское направление энергетического перемирия. Речь идет о работе над прекращением ударов по энергетической инфраструктуре при участии США. Этот формат обсуждали Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

— Для танго нужны двое, поэтому необходимо согласие российской стороны на эти модальности. Предложения, на наш взгляд, взаимовыгодны и реалистичны, — отметил Тихий.

В МИД призвали украинское общество сознательно относиться к заявлениям относительно мирного процесса и не поддаваться на манипулятивные упреки.

— Мне кажется, что это просто цинизм и использование усталости людей в циничных политических своих целях зарабатывания баллов. Попытки переложить вину за продолжение войны с Москвы на Киев — это манипуляция, — отметил представитель МИД.

Ранее Андрей Сибига сообщал, что Украина получила предложения о возможном перемирии от США, Индии, Турции и Египта. Киев готов рассматривать различные форматы прекращения огня.

Владимир Зеленский заявил, что США предложили провести в конце октября новую трехстороннюю встречу с участием представителей Украины, России и американской стороны. Переговоры могут пройти на техническом уровне.

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