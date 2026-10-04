США предложили провести в конце октября новую трехстороннюю встречу с участием представителей Украины, России и американской стороны. Переговоры могут состояться на техническом уровне.

Зеленский о новых переговорах с участием Украины, России и США

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, в настоящее время Соединенные Штаты поддерживают контакты как с Украиной, так и с Россией.

Зеленский сообщил, что американская сторона предложила провести в конце октября трехстороннюю встречу на техническом уровне. Среди возможных мест проведения переговоров рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты или другая страна, предложенная Вашингтоном.

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— Американская сторона сегодня контактирует с Украиной, с Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате каким-то образом провести встречу. Я вчера им подтвердил, что (…) мы открыты к (участию во встрече, – Ред.) в Эмиратах или другой стране, которую предложит американская сторона, – сообщил глава нашего государства.

В то же время президент уточнил, что нет точной информации, передали ли уже аналогичное предложение российской стороне или нет.

По его словам, США либо уже обратились в Москву с соответствующей инициативой, либо должны сделать это в ближайшее время.

Украина, подчеркнул Зеленский, положительно относится к возможности проведения новых переговоров и будет ожидать ответ от России.

— Мы положительно реагируем на переговоры, — отметил президент.

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