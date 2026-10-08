Подразделения Сил обороны 7 октября и в ночь на 8 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск.

Об этом в четверг сообщил Генеральный штаб ВСУ.

ЗСУ нанесли удары по военным объектам РФ

В районе Донецка украинские военные нанесли удар по объекту, где россияне хранили, готовили к применению и запускали ударные БпЛА.

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— Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение возможностей российского агрессора наносить поражения по гражданской инфраструктуре на территории Украины, – говорится в сообщении.

В Черном море Силы обороны поразили ретранслятор Mesh-сети российских подразделений.

Были нанесены удары по пунктам управления противника в районах Придорожного Луганской области и Очеретино Донецкой области.

В районе Очеретино украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств российских оккупантов.

Еще один военный объект российской армии ВСУ поразили в районе Верхнеосикового Донецкой области. Там располагался полевой артиллерийский склад.

Напомним, 8 октября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий комплекс Газпром нефтехим Салават в городе Салават Республики Башкортостан РФ.

Предприятие обеспечивает потребности российской армии. После удара на территории комплекса возник пожар.

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