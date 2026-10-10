К концу минувших суток на фронте произошло 195 боевых столкновений. Противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 3902 дрона-камикадзе и произвел 1138 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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