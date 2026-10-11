Президент Владимир Зеленский приветствовал заявление американского лидера Дональда Трампа о достижении договоренности об энергетическом прекращении огня.

Украина готова воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре РФ и ожидает аналогичного шага со стороны России.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 11 октября.

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— Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов о том, что энергетическое прекращение огня достигнуто. Это хорошая для всех новость, важно, чтобы это стало частью реальности, – сказал он.

По словам Зеленского, Украина поддерживает все действенные и надежные форматы прекращения огня и завершения войны. Киев готов не наносить удары по российской энергетике.

Президент выразил надежду, что Россия согласится на такой же шаг, и приветствовал договоренность, достигнутую при участии американского лидера. Он напомнил, что Украина неоднократно предлагала шаги для деэскалации.

— Путин на все говорил одно: это было его “нет”. Очень надеемся, что наконец он скажет Америке, Украине и всему миру что-то другое. Что-то кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру. Украина хочет мира. Вопрос – хочет ли Россия, – отметил президент.

Зеленский сообщил, что ВСУ получили все необходимые приказы.

— Защищаем Украину. Боремся за поддержку для Украины. Поддерживаем все шаги партнеров, которые могут нам помочь. Ожидаем четких деталей диалога Америки с Россией и того, что Путин выполнит то, о чем сказал президент Трамп. Спасибо нашим воинам и всем в мире, кто с нами, с Украиной, – сказал он.

Президент анонсировал встречи с европейскими лидерами

Зеленский сообщил, что на этой неделе состоятся встречи и мероприятия с участием европейских лидеров, направленные на консолидацию поддержки Украины. Он ожидает новых пакетов помощи.

— Каждый в Европе, многие наши партнеры чувствуют, что сейчас нужны сильные шаги, – сказал он.

По словам Зеленского, Украина ведет с Евросоюзом работу над решением финансовых вопросов, прежде всего тех, которые касаются обороны и стабильности государственного бюджета. Киев готовит новые шаги в процессе европейской интеграции.

В воскресенье президент провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Финляндии Александером Стуббом, премьер-министрами Польши Канады Дональдом Туском и Марком Карни, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Вчера Зеленский общался с премьер-министрами Великобритании и Норвегии и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает поддерживать контакты с США на всех уровнях. Он поблагодарил американцев, которые помогают Украине.

— Мы готовы делать все необходимые шаги, чтобы завершить войну. Логично прекратить огонь и остановить войну. Логично гарантировать безопасность, чтобы война не могла вернуться снова, – отметил президент.

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