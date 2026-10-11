Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 11 жовтня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 4557 дронів-камікадзе та здійснили 2095 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2026
Втрати ворога на 11 жовтня
- особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб,
- танків – 12 408 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 25 521 (+6) од.,
- артилерійських систем – 51 039 (+39) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 2 205 (+4) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 701 (+2) од.,
- літаків – 443 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7) од.,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531) од.,
- крилатих ракет – 5 126 од.,
- кораблів і катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557) од.,
- спеціальної техніки – 4 815 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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