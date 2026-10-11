На кінець минулої доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 4557 дронів-камікадзе та здійснили 2095 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2026

Втрати ворога на 11 жовтня

особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб,

танків – 12 408 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 25 521 (+6) од.,

артилерійських систем – 51 039 (+39) од.,

реактивних систем залпового вогню – 2 205 (+4) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 701 (+2) од.,

літаків – 443 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7) од.,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531) од.,

крилатих ракет – 5 126 од.,

кораблів і катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557) од.,

спеціальної техніки – 4 815 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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