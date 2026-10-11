РФ атакувала Україну 116 дронами: сили ППО збили 94 цілі
У ніч на 11 жовтня (з 18:00 10 жовтня) російський ворог атакував територію України 116 ударними дронами типу Shahed (95 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронів на Україну 11 жовтня
Ворог запускав безпілотники із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Донецька та населеного пункту Гвардійське, що в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 94 ворожі БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 10 безпілотників противника на семи локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на дев’яти локаціях.
Військові попереджають, що у повітряному просторі України фіксується близько десяти ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Повітряні сили