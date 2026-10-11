У ніч на 11 жовтня (з 18:00 10 жовтня) російський ворог атакував територію України 116 ударними дронами типу Shahed (95 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 11 жовтня

Ворог запускав безпілотники із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Донецька та населеного пункту Гвардійське, що в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 94 ворожі БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 безпілотників противника на семи локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на дев’яти локаціях.

Військові попереджають, що у повітряному просторі України фіксується близько десяти ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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