Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 11 жовтня: ЗСУ знищили 1930 окупантів та майже 40 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1930 російських солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 11 жовтня
- особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб,
- танків – 12 408 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 25 521 (+6) од.,
- артилерійських систем – 51 039 (+39) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 2 205 (+4) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 701 (+2) од.,
- літаків – 443 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7) од.,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531) од.,
- крилатих ракет – 5 126 од.,
- кораблів і катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557) од.,
- спеціальної техніки – 4 815 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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