Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни на Добропільському напрямку щодня втрачають близько 200 військових убитими. Значною є також кількість важкопоранених.

Про це очільник держави повідомив після засідання ставки верховного головнокомандувача, під час якого заслухав доповідь про ситуацію на фронті.

Зеленський про втрати РФ

За словами президента, українські військові продовжують активну оборону та поступово відтісняють російських окупантів. Водночас втрати російської армії останніми місяцями зросли.

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— Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають вбитими близько двох сотень осіб, — наголосив Володимир Зеленський.

Підрозділи Сил оборони України зупиняють спроби противника просуватися вперед та інфільтруватися на наші позиції.

— Я дякую всім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно, — зазначив президент.

Глава держави заявив, що позиції України на фронті залишаються сильними, а цьогорічні показники він назвав найкращими за тривалий час.

За його словами, на окремих ділянках фронту російські війська мають чисельну перевагу в шість-вісім разів. Попри це, українські захисники продовжують досягати необхідних результатів.

Окремо Зеленський відзначив військовослужбовців підрозділів, які ефективно виконують бойові завдання. Серед них: 12 бригада спеціального призначення Азов; 1 Президентська бригада Буревій; 95 бригада Десантно-штурмових військ; 413 полк Рейд Сил безпілотних систем ЗСУ; 104 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ; прикордонний загін Фенікс Державної прикордонної служби України.

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