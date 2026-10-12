Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и военно-учетный документ. Один из способов предъявить последний — показать электронную версию в приложении Резерв+.

Почему не формируется военно-учетный документ в Резерв+ и как действовать в такой ситуации, читайте на Фактах ICTV.

Почему Резерв+ не формирует военно-учетный документ

Как рассказала Фактам ICTV адвокат АО RELIANCE Елена Бондаренко, причина может быть связана как с технической работой приложения, так и со сведениями, содержащимися в реестре военнообязанных Оберіг. Поэтому прежде всего нужно выяснить, на каком этапе возникает проблема.

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Почему не формируется военно-учетный документ в Резерв+:

Технический сбой или задержка обновления. Если на экране долго отображается сообщение Обновляем документ, это не обязательно означает, что с военно-учетными данными что-то не так.

По словам адвоката, задержка часто связана с синхронизацией информации, техническими работами, нагрузкой на сервис или нестабильным интернет-соединением.

Причина может заключаться в отсутствии сведений о человеке в реестре или необходимости их уточнения. В таком случае простая переустановка приложения не решит проблему.

Неправильное написание фамилии, расхождения в персональных данных или ошибки в записи реестра также могут мешать формированию документа. Способ исправления зависит от того, где именно содержится неточность.

Что делать, если не формируется военно-учетный документ в Резерв+

Если документ не загружается или приложение зависло на этапе обновления, сначала стоит проверить, не связана ли проблема с техническим сбоем.

Адвокат Елена Бондаренко советует попробовать следующие действия:

подождать и повторить попытку через некоторое время;

проверить подключение к интернету;

обновить Резерв+ до последней версии;

выйти из учетной записи и авторизоваться повторно;

очистить кеш приложения и проверить, достаточно ли свободной памяти на телефоне;

при необходимости переустановить приложение.

Если после этого документ не формируется, можно обратиться в службу поддержки Резерв+. В обращении стоит указать, какое именно сообщение появляется на экране и на каком этапе возникает ошибка.

Если проблема не исчезает, следующим шагом станет проверка информации в реестре Оберіг.

Резерв+ не формирует военно-учетный документ: что делать

Сначала стоит проверить, есть ли у человека бумажный военно-учетный документ. Если военный билет или временное удостоверение есть, но информация не отображается в приложении и документ не удается сформировать, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы проверить и при необходимости актуализировать сведения в реестре.

Если военно-учетного документа вообще нет, порядок действий будет зависеть от обстоятельств. Нужно выяснить свой статус воинского учета и обратиться в соответствующий ТЦК и СП.

По возможности сначала можно попытаться решить вопрос дистанционно — через письменное обращение. Если это не поможет, стоит уточнить в ТЦК, как исправить или дополнить информацию в реестре.

Если проблема связана с неправильными персональными данными, в Резерв+ можно воспользоваться функцией Исправить данные онлайн, если она доступна в конкретной ситуации. Если ошибка содержится непосредственно в реестре, может потребоваться обращение в ТЦК и СП.

Что делать, если Резерв+ не формирует военно-учетный документ

Если Резерв+ не формирует документ из-за технической проблемы самого приложения, стоит проверить возможность получить электронный военно-учетный документ через портал Дія или оформить его в ЦНАПе.

Однако альтернативный способ не гарантирует результат, если причина заключается в отсутствии или некорректности данных в реестре Оберіг. В таком случае сначала нужно решить вопрос с реестровыми сведениями.

То есть если документ не формируется только из-за технического сбоя в Резерв+, альтернативный сервис может помочь. Если же проблема касается самого реестра, получить документ через другой канал не удастся.

Нужно ли сохранять военно-учетный документ в PDF

Целесообразно заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа на телефон. При необходимости документ можно распечатать. Это позволит предъявить сохраненную копию, если приложение временно не будет работать или загрузить документ не удастся.

Также стоит хранить бумажные документы, подтверждающие отсрочку, если она есть. При наличии бронирования полезно иметь справку с места работы.

Елена Бондаренко рассказала, что сотрудники ТЦК и полиции могут проверять соответствующие сведения через доступные им базы, однако дополнительные подтверждения помогут в случае проблем с отображением информации.

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