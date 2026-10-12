Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, та військово-обліковий документ. Один зі способів пред’явити останній — показати електронну версію в застосунку Резерв+.

Чому не формується військово-обліковий документ у Резерв+ і як діяти в такій ситуації, читайте на Фактах ICTV.

Чому Резерв+ не формує військово-обліковий документ

Як розповіла Фактам ICTV адвокатка АО RELIANCE Олена Бондаренко, причина криється як у технічній роботі застосунку, так і у відомостях, які містяться в реєстрі військовозобов’язаних Оберіг. Тому передусім потрібно з’ясувати, на якому етапі виникає проблема.

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Чому не формується військово-обліковий документ у Резерв+:

Технічний збій або затримка оновлення. Якщо на екрані тривалий час відображається повідомлення Оновлюємо документ, це не обов’язково означає, що з військово-обліковими даними щось не так.

За поясненням адвокатки, затримка часто пов’язана із синхронізацією інформації, технічними роботами, навантаженням на сервіс або нестабільним інтернет-з’єднанням.

Причина може полягати у відсутності відомостей про людину в реєстрі або в необхідності їх уточнення. У такому випадку просте перевстановлення застосунку не вирішить проблему.

Неправильне написання прізвища, розбіжності в персональних даних або помилки в реєстровому записі також можуть заважати формуванню документа. Спосіб виправлення залежить від того, де саме міститься неточність.

Що робити, якщо не формується військово-обліковий документ у Резерв+

Якщо документ не завантажується або застосунок завис на оновленні, спочатку варто перевірити, чи проблема не пов’язана з технічним збоєм.

Адвокатка Олена Бондаренко радить спробувати такі дії:

зачекати та повторити спробу через деякий час;

перевірити підключення до інтернету;

оновити Резерв+ до останньої версії;

вийти з облікового запису та авторизуватися повторно;

очистити кеш застосунку й перевірити, чи достатньо вільної пам’яті на телефоні;

за потреби перевстановити застосунок.

Якщо після цього документ не формується, можна звернутися до служби підтримки Резерв+. У зверненні варто вказати, яке саме повідомлення з’являється на екрані та на якому етапі виникає помилка.

Якщо проблема не зникає, наступним кроком буде перевірка інформації в реєстрі Оберіг.

Резерв+ не формує військово-обліковий документ: що робити

Спочатку варто перевірити, чи є в людини паперовий військово-обліковий документ. Якщо військовий квиток або тимчасове посвідчення є, але інформація не відображається в застосунку, не вдається сформувати документ, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб перевірити й за потреби актуалізувати відомості в реєстрі.

Якщо військово-облікового документа немає взагалі, порядок дій залежатиме від обставин. Потрібно з’ясувати свій статус військового обліку та звернутися до відповідного ТЦК та СП.

За можливості спочатку можна спробувати розв’язати питання дистанційно — через письмове звернення. Якщо воно не допомагає, варто уточнити в ТЦК, як виправити або доповнити інформацію в реєстрі.

Якщо проблема полягає в неправильних персональних даних, у Резерв+ можна скористатися функцією Виправити дані онлайн, якщо вона доступна для конкретної ситуації. Коли помилка міститься безпосередньо в реєстрі, може знадобитися звернення до ТЦК та СП.

Що робити, якщо Резерв+ не формує військово-обліковий документ

Якщо Резерв+ не формує документ через технічну проблему самого застосунку, варто перевірити можливість отримати електронний військово-обліковий документ через портал Дія або оформити його в ЦНАПі.

Однак альтернативний спосіб не гарантує результату, якщо причина полягає у відсутності або некоректності даних у реєстрі Оберіг. У такому випадку спочатку потрібно розв’язати питання з реєстровими відомостями.

Тобто якщо документ не формується лише через технічний збій у Резерв+, альтернативний сервіс допоможе. Якщо ж проблема стосується самого реєстру, то отримання документа через інший канал недоступне.

Чи потрібно зберігати військово-обліковий документ у PDF

Доцільно заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документу на телефон. За потреби документ можна роздрукувати. Це дасть змогу пред’явити збережену копію, якщо застосунок тимчасово не працюватиме або не вдасться завантажити документ.

Також варто зберігати паперові документи, які підтверджують відстрочку, якщо вона є. За наявності бронювання корисно мати довідку з місця роботи.

Олена Бондаренко розповіла, що працівники ТЦК та поліції можуть перевіряти відповідні відомості через доступні їм бази, але додаткові підтвердження допоможуть у разі проблем із відображенням інформації.

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