После захвата Гуляйполя в июне войска РФ получили крупный центр сосредоточения техники и личного состава. Благодаря особенностям городской застройки оккупанты могут обустраивать укрытия и командные пункты в промышленных сооружениях, ангарах и подвалах многоэтажек.

Это дает возможность накапливать ресурсы для дальнейших атак и наращивать огневую мощь, сообщает 7 корпус ДШВ.

Почему Гуляйполе имеет стратегическое значение

Украинские военные пытаются лишить российскую группировку возможности использовать город для подготовки наступательных операций.

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— Подразделения Сил обороны под оперативным командованием 7 корпуса ДШВ, который отвечает за этот участок фронта, уничтожают логистику, разрушают инфраструктуру врага и охотятся как на пехоту, так и на операторов БпЛА, — говорится в сообщении.

Россия пыталась захватить юг Украины с первых дней полномасштабного вторжения. После быстрой оккупации почти всей Херсонщины враг продвинулся в Запорожскую область, захватив Мелитополь, Бердянск и Токмак и другие населенные пункты.

Россияне планировали двигаться на север, чтобы окружить украинские подразделения в Донецкой области. В течение четырех лет Гуляйполе оставалось важным опорным пунктом Сил обороны на юге и препятствовало реализации этих намерений.

Постоянные обстрелы привели к резкому сокращению населения города. В марте 2022 года вместо 15 тыс. жителей здесь осталось около 2 тыс. человек.

Ситуация обострилась осенью 2025 года, когда российские войска взяли Гуляйполе в осаду. Оккупанты смогли обойти основные укрепления, которые украинские военные с начала вторжения обустраивали к югу, северу и востоку от города.

Изменилась и логистика противника. Чтобы перебрасывать подкрепления, россияне использовали маршрут из Крыма через Мариуполь, а не более короткий путь через Токмак.

После нескольких месяцев изнурительных боев в городской застройке в июне 2026 года российская армия захватила Гуляйполе.

— В то время враг воспользовался стратегическим преимуществом. Командование приняло решение сохранить личный состав и отойти на лучшие, более укрепленные позиции. Противник оккупировал город из-за выгодного положения и недостаточного количества личного состава для удержания позиций, — рассказал заместитель начальника штаба 44 отдельной артиллерийской бригады с позывным Буг.

По данным Deep State, в Гуляйполе и его окрестностях действуют несколько соединений российской армии. Среди них — 143 мотострелковый полк, 114 мотострелковый полк, 39 отдельная мотострелковая бригада, 218 танковый полк и 40 отдельная бригада морской пехоты.

По оценке военного аналитика Константина Машовца, украинским подразделениям на Гуляйпольском направлении противостоят подразделения 5 и 35 общевойсковых армий РФ.

Гуляйполе – крупная транспортная развязка

Захват города дал россиянам важное логистическое преимущество. Они могут использовать Гуляйполе для накопления сил, подвоза техники и подготовки дальнейшего продвижения. Важную роль играет и расположение города вблизи стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Через Гуляйполе проходят дороги, которые соединяют несколько направлений на юге и востоке Украины.

— Это крупная транспортная развязка. Через Гуляйполе есть дороги через Омельник и Камышеваху на Запорожье, также через Зеленое в сторону Терноватого и выше к Покровскому. Можно поехать куда угодно, имея нормальную дорогу, — говорит офицер беспилотных систем 225 отдельного штурмового полка Михаил Худей.

Использовать город для военных нужд россиянам позволяет и его застройка. Бывший аграрно-индустриальный центр имеет многочисленные заводские помещения и ангары, где можно скрывать технику и вооружение. Подвалы многоэтажек и частных домов противник приспосабливает для размещения командных пунктов и личного состава.

— Враг использует все эти объекты как район сосредоточения техники, что позволяет ему быстро подвозить технику к нашему переднему краю и пытаться проводить механизированные штурмы. За счет того, что это урбанизированный город…, там сосредоточено большое количество личного состава, включая Z-пилотов, которых очень трудно уничтожить, — добавляет военный.

Благодаря накопленным ресурсам и постоянному пополнению личного состава из соседних Пологов, Каменки и Комыш-Зори войска РФ продолжают атаковать украинские позиции. Основным способом продвижения остается инфильтрация — проникновение небольших пехотных групп через украинскую оборону.

По словам украинских военных, такие действия вынуждают Силы обороны расходовать дополнительные ресурсы, хотя сами россияне несут значительные потери.

— Одна-две ББМ-ки (боевые бронированные машины, — Ред.) могут проехать раз в неделю. Конечно, это билет в один конец, но надо понимать, что именно во время таких накатов все внимание и все силовые средства прикованы к ББМ-кам, к механизированным штурмам. Этим моментом пользуется враг и пытается инфильтрироваться. Потому что все будут поражать не одного пи***, который идет по полю, а две “бехи”, которые везут 20 пехотинцев. За счет этого один, два, три пи**** просачиваются, и их не обнаруживают, — отметил Худей.

Где российское наступление представляет наибольшую угрозу

Самым опасным участком Гуляйпольского направления в первой половине сентября Константин Машовец называл левый фланг, где наступали подразделения группировки войск Восток. Продвижение россиян на этом участке может создать предпосылки для полуокружения Орехова.

— Российские подразделения, действующие на направлениях Мирное — Чаривное и далее, в направлении Новоселовки и Гуляйпольского, а также от Луговского в сторону Красной Криницы, очевидно, максимально близки к тому, чтобы осуществить прорыв в район сел Омельник и Егоровка, — отмечает аналитик.

Эти действия связаны с удержанием украинскими войсками Ореховского района обороны. В случае прорыва россияне смогут охватить Орехов с трех сторон, что значительно усложнит его дальнейшую оборону.

Как Силы обороны ослабляют российскую группировку

Несмотря на намерение захватить всю Донецкую область до конца года, Россия не отказалась от планов продвижения в Запорожской области. По разным оценкам, на Гуляйпольском направлении сосредоточено около 70 тыс. российских военных.

В разведке 7 корпуса ДШВ считают, что враг стремится не просто расширить оккупированную территорию, но и создать условия для дальнейшего наступления на областной центр.

— Противник из состава нескольких армий оккупантов проводит наступательную операцию на Гуляйпольском направлении, чтобы создать условия для блокирования и дальнейшего взятия Запорожья, создать буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями, — говорит военный.

Одной из главных задач украинских подразделений является разрушение логистических маршрутов, по которым обеспечивают российские войска в Гуляйполе. Основная дорога снабжения проходит через Марфополь. Расстояние между этим населенным пунктом и городом составляет до 10 км, а до украинских позиций — менее 20 км.

На таком расстоянии российская техника, транспорт с топливом и военные становятся уязвимыми для украинской артиллерии и беспилотников. Систематические удары дронов средней дальности затрудняют подвоз ресурсов и мешают оккупантам готовить новые атаки.

— Мы активно применяем мидлстрайки против врага. У нас есть экипажи Darts, которые чрезвычайно эффективно показывают свою работу. В военных кругах об этом знают. Мы передаем свой опыт, — говорит заместитель начальника штаба 44 отдельной артиллерийской бригады с позывным Буг.

По словам Михаила Худея, большую часть техники, которая выезжает из Гуляйполя, украинские военные уничтожают почти сразу. Однако для ослабления российской группировки недостаточно поражать транспорт и цистерны с топливом. Не менее важно лишать врага инфраструктуры, необходимой для перемещения войск и грузов.

Недавно украинские подразделения нанесли серию авиаударов по мостам вблизи Пологов. Армия РФ использовала эти переправы для обеспечения своих сил.

— В результате ударов на этом участке фронта логистика врага существенно – усложнена. Возможности российских подразделений по переброске сил и материально-техническому обеспечению – ограничены, — отметили в 7 корпусе ДШВ.

Также из-за снижения логистических возможностей на маршрутах, по которым ранее перемещали крупногабаритную технику, противник начал чаще использовать мототехнику. Такие группы более уязвимы для поражения украинскими средствами.

Дроны и авиация в борьбе за контроль над фронтом

Вблизи Гуляйполя зона поражения уже достигает 20 км. По прогнозам, до конца года она может расшириться вдвое. Обе стороны пытаются контролировать эту территорию, чтобы не допустить приближения сил и техники врага к переднему краю. Важную роль в этом играют беспилотные системы.

— Если говорить именно об ударной составляющей, то у нас она, я считаю, лучше за счет качественной работы Сил беспилотных систем. У нас работают и мадьяры, и Немезис, и Ястребы. Если пи***** обнаруживают, то буквально в течение нескольких минут они умирают, — говорит Худей.

Однако уничтожить российских операторов БпЛА, которые прячутся в городской застройке, и разрушить командные пункты только с помощью дронов сложно. Для этого нужны более мощные средства поражения. Одним из решений могли бы стать более частые авиаудары, однако украинская авиация работает непосредственно по Гуляйполю нечасто.

— По самому Гуляйполю работает авиация, но это очень-очень редко. Дай бог раз или два в неделю у нас есть работа нашей авиации, но этого мало, — подытоживает офицер.

Для перехода к контратакам украинским подразделениям необходимо согласовать действия и усилить давление на противника, считает Михаил Худей. Прежде всего речь идет о систематическом поражении логистики и уничтожении российских операторов беспилотников.

По мнению военного, это может помочь ВСУ перехватить инициативу. Еще одним фактором он называет возможность маневренного продвижения с севера, в районе Доброполья, чтобы охватить российские силы с нескольких направлений.

Результат обороны зависит и от украинской пехоты. Заместитель начальника штаба 44 бригады с позывным Буг подчеркивает, что именно пехотинцы вступают в непосредственный бой с российскими группами, которым удалось проникнуть на украинские позиции, и останавливают их дальнейшее продвижение.

С приближением зимы бои на Гуляйпольском направлении могут перейти в позиционную фазу. Дальнейшая ситуация будет зависеть от способности украинских войск сдерживать атаки, разрушать логистику противника и контролировать зону поражения. От этого будет зависеть не только будущее Гуляйполя, но и ход боевых действий на юге Украины.

Фото: 7 корпус ДШВ

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