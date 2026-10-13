В Украине предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва. При этом человек не освобождается от военной службы, а лишь получает отсрочку на определенный срок в связи с определенными обстоятельствами.

Напоминаем, что согласно Закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением;

в связи с приобретением научной степени.

Куда обращаться и какие документы подтверждают право на отсрочку от мобилизации — читайте на Фактах ICTV.

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Документы, подтверждающие право на отсрочку — перечень

Для получения отсрочки необходимо лично обратиться в ЦНАП, написать соответствующее заявление (на имя председателя спецкомиссии ТЦК) и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Форма заявления на отсрочку установлена Постановлением КМУ №560 от 16 мая 2024 года (приложение 4).

Перечень документов зависит от основания для предоставления отсрочки. Например, при наличии родственника с инвалидностью должно быть медицинское заключение, подтверждающее этот факт. В случае обучения необходимо предоставить справку из учебного заведения и тому подобное.

Отсрочку по состоянию здоровья могут получить люди с инвалидностью или лица непригодные к военной службе по заключению врачебной комиссии.

Кто принимает решение о предоставлении отсрочки

В пункте 58 Постановления № 560 предусмотрено, что военнообязанные подают заявление о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП. Исключения касаются отдельных категорий, определенных законодательством. Заявление адресуют председателю комиссии районного или городского ТЦК и СП, а не ЦНАПу.

Решение о предоставлении отсрочки принимает не комиссия ЦНАПа, а соответствующий орган в системе ТЦК и СП. ЦНАП выполняет функцию приема и передачи документов.

Члены комиссии проверяют документы, подтверждающие право на отсрочку, и изучают основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Рассмотрение заявления должно длиться не более 7 дней. После этого военнообязанному выдают справку об отсрочке или справку об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Напоминаем, что лица, получившие отсрочку, все равно остаются военнообязанными.

На время рассмотрения заявления на отсрочку военнообязанного не могут направить на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) или мобилизовать на военную службу.

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