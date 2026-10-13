Мобилизация 2026: документы, подтверждающие право на отсрочку
В Украине предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва. При этом человек не освобождается от военной службы, а лишь получает отсрочку на определенный срок в связи с определенными обстоятельствами.
Напоминаем, что согласно Закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации:
- по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья;
- из-за бронирования;
- в связи с профессиональной деятельностью;
- в связи с обучением;
- в связи с приобретением научной степени.
Куда обращаться и какие документы подтверждают право на отсрочку от мобилизации — читайте на Фактах ICTV.
Документы, подтверждающие право на отсрочку — перечень
Для получения отсрочки необходимо лично обратиться в ЦНАП, написать соответствующее заявление (на имя председателя спецкомиссии ТЦК) и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.
Форма заявления на отсрочку установлена Постановлением КМУ №560 от 16 мая 2024 года (приложение 4).
Перечень документов зависит от основания для предоставления отсрочки. Например, при наличии родственника с инвалидностью должно быть медицинское заключение, подтверждающее этот факт. В случае обучения необходимо предоставить справку из учебного заведения и тому подобное.
Отсрочку по состоянию здоровья могут получить люди с инвалидностью или лица непригодные к военной службе по заключению врачебной комиссии.
Кто принимает решение о предоставлении отсрочки
В пункте 58 Постановления № 560 предусмотрено, что военнообязанные подают заявление о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП. Исключения касаются отдельных категорий, определенных законодательством. Заявление адресуют председателю комиссии районного или городского ТЦК и СП, а не ЦНАПу.
Решение о предоставлении отсрочки принимает не комиссия ЦНАПа, а соответствующий орган в системе ТЦК и СП. ЦНАП выполняет функцию приема и передачи документов.
Члены комиссии проверяют документы, подтверждающие право на отсрочку, и изучают основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
Рассмотрение заявления должно длиться не более 7 дней. После этого военнообязанному выдают справку об отсрочке или справку об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации.
Напоминаем, что лица, получившие отсрочку, все равно остаются военнообязанными.
На время рассмотрения заявления на отсрочку военнообязанного не могут направить на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) или мобилизовать на военную службу.