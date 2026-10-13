Івано-Франківськ — одне із міст на заході України, куди після початку повномасштабної війни переїхало чимало українців з інших регіонів, зокрема центральних і східних областей.

Через відносно менші ризики обстрілів люди обирали Прикарпаття для тимчасового або постійного проживання.

Коли почнеться опалювальний сезон в Івано-Франківську, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що відомо про підготовку до опалювального сезону в Івано-Франківську

Наразі комунальники готують теплове господарство до холодів, перевіряють обладнання та будують нові котельні. Як повідомляє Івано-Франківськтеплокомуненерго, підготовка охоплює котельні й теплові мережі, які мають забезпечувати подачу тепла споживачам узимку.

Окремий напрям роботи — будівництво 13 котелень для шкіл, дитячих садків та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Про це повідомляв міський голова Руслан Марцінків. Такі об’єкти мають допомогти забезпечити теплом установи, від роботи яких залежить повсякденне життя громади.

Підготовка до зими передбачає не лише ремонт обладнання, а й перевірку його роботи. На початку жовтня в Івано-Франківську провели пробні пуски кількох котелень.

За інформацією Івано-Франківськтеплокомуненерго, обладнання перевіряли на об’єктах, які забезпечують теплом споживачів у районах вулиць Юності та Тисменицької, Північного бульвару й Угорської.

Під час тестування технічні засоби працювали у штатному режимі, зауважень до їхньої роботи не виявили. Такі перевірки потрібні, щоб до початку опалювального сезону переконатися, що котельні готові подавати теплоносій споживачам.

Роботи з підготовки міської системи теплопостачання тривають.

Коли розпочнеться опалювальний сезон в Івано-Франківську у 2026 році

Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що опалювальний сезон в Івано-Франківську планують розпочати не раніше 1 листопада 2026 року. Але дата може змінитися, якщо погода буде холоднішою, ніж очікується.

За словами мера, опалення можуть увімкнути раніше, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль буде нижчою за +8 °C. Про це він розповів в ефірі радіо Західний полюс.

Насамперед тепло планують подавати до медичних установ та закладів, які мають окремі котельні. Рішення щодо запуску централізованого опалення в житлових будинках залежатиме від погодних умов і готовності системи.

Отже, орієнтовна дата початку опалювального сезону в Івано-Франківську у 2026-2027 роках — 1 листопада. Якщо ж протягом трьох діб середньодобова температура буде нижчою за +8 °C, місто зможе розглянути можливість ранішого запуску опалення.

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