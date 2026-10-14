Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 14 октября 2026 года — ситуация на фронте
За сутки 11 октября произошло 206 боевых столкновений.
Противник нанес 66 авиаударов, сбросил 222 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5602 дрона-камикадзе и осуществил 1736 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 14 октября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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