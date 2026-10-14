Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 14 жовтня 2026 – ситуація на фронті
За добу 11 жовтня відбулося 206 бойових зіткнень.
Противник завдав 66 авіаційних ударів, скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5602 дрони-камікадзе та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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