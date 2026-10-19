Унаслідок чергової хвилі російських атак в Україні були уражені 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Наразі на місцях тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомив 19 жовтня президент Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в областях після атак РФ.

Пошкодження енергооб’єктів та підтримка ППО

– Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям, – зазначив глава держави.

Він подякував ремонтним бригадам і працівникам енергетичних компаній, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Зараз дивляться

Під час наради прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про підготовку інфраструктури до опалювального сезону. Учасники визначили пріоритетні завдання для урядових структур, енергетичних компаній, обласної та місцевої влади.

Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. За словами Зеленського, міністр оборони, міністр закордонних справ і команда Офісу президента отримали термінові завдання щодо контактів із партнерами, які можуть оперативно надати Україні додаткову підтримку для ППО.

– Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах, – наголосив Зеленський.

За підсумками переговорів із партнерами протягом дня запланували додаткову нараду.

Додаткові спроможності для виробництва турелей

За словами Зеленського, на зустрічі були визначені додаткові виробничі спроможності для виготовлення турелей, які добре зарекомендували себе у протидії російським ударним БпЛА.

– Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі, – зазначив президент.

Зеленський також доручив налагодити контакти з країнами Балтії для підтримки української логістики та очікує від МЗС звіту про результати цієї роботи.

Використання сервісів Starlink на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про інформацію, отриману від військових підрозділів, щодо використання сервісів Starlink і Starshield на фронті.

За словами глави держави, на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати за швидкості руху від 130 до 161 км на годину.

Це, за його словами, ускладнює фронтову логістику та обмежує використання безпілотників різних типів, передусім дронів середньої дальності (мідстрайків) і перехоплювачів реактивних Шахедів.

Президент наголосив, що українська сторона має повторно обговорити цю проблему з партнерами на всіх рівнях.

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