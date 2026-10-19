У ніч проти 19 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 19 жовтня: що відомо

У ніч на 19 жовтня, починаючи з 18:00 18 жовтня, російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.

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Під час комбінованої атаки противник застосував:

балістичні ракети Іскандер-М/ С-400

крилаті ракети Іскандер-К

269 ударних БпЛА типу Shahed Бандероль

Безпілотники запускали з районів Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 247 повітряних цілей:

чотири крилаті ракети Іскандер-К;

243 ворожі БпЛА типу Shahed, S-8000 Бандероль, Гербера та дрони інших типів, серед яких 43 були реактивними.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 25 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 09:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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