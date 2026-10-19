После российской атаки на Киев 19 октября станции метро Лесная и Черниговская временно закрыты для входа и выхода из-за повреждений инфраструктуры метрополитена.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Станции метро Лесная и Черниговская временно закрыты: что известно

В результате массированной российской атаки на столицу повреждены наземная станция метро, а также пути и кабельная сеть.

Сейчас смотрят

По информации КГГА, утром 19 октября движение поездов на красной линии метро будет осуществляться между станциями Академгородок и Дарница согласно расписанию.

При этом наземные станции Черниговская и Лесная временно закрыты для входа и выхода.

На месте повреждений работают специалисты метрополитена, в частности, мастера по восстановлению и ремонту путей и сетей.

О полном возобновлении движения по всей красной линии в КГГА обещают сообщить позже.

Как будет курсировать транспорт в Киеве после атаки

Из-за повреждений инфраструктуры метро столичные власти решили увеличить количество автобусов на маршрутах №1-М и №118.

В частности, на временный маршрут №1-М добавят 15 автобусов:

Три автобуса будут курсировать между станциями метро Лесная и Дарница.

Еще 12 автобусов будут перевозить пассажиров от станции Лесная до станции Дворец спорта.

В КГГА объяснили, что такое распределение должно обеспечить транспортное сообщение с центральной частью столицы. В частности, в случае повторного объявления воздушной тревоги это позволит избежать чрезмерного скопления пассажиров на станции Дарница.

Кроме того, на автобусный маршрут №118 добавят еще два автобуса.

Пассажирам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

Взрывы в Киеве 19 октября: что известно

Напомним, ночью 19 октября российские войска массированно атаковали Киев. Последствия зафиксировали в нескольких районах столицы.

По информации мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По другому адресу в этом же районе зафиксировали попадание в нежилое здание.

В Днепровском районе попадание произошло на территории нежилой застройки.

В результате российской атаки на Киев 19 октября погибла 21-летняя девушка, еще шесть человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.