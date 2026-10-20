Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 20 октября: ВСУ уничтожили 1560 оккупантов, девять танков и 42 артсистемы
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 560 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 20 октября
- личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек,
- танков – 12 425 (+9) шт.,
- боевых бронированных машин – 25 570 (+5) шт.,
- артиллерийских систем – 51 359 (+42) шт.,
- РСЗО – 2 227 (+3) шт.,
- средств ПВО – 1 714 шт.,
- самолетов – 449 шт.,
- вертолетов – 356 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) шт.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) шт.,
- крылатых ракет – 5 138 (+4) шт.,
- кораблей / катеров – 35 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) шт.,
- специальной техники – 4 842 (+4) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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