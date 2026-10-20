За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 560 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 20 октября

личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек,

танков – 12 425 (+9) шт.,

боевых бронированных машин – 25 570 (+5) шт.,

артиллерийских систем – 51 359 (+42) шт.,

РСЗО – 2 227 (+3) шт.,

средств ПВО – 1 714 шт.,

самолетов – 449 шт.,

вертолетов – 356 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) шт.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) шт.,

крылатых ракет – 5 138 (+4) шт.,

кораблей / катеров – 35 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) шт.,

специальной техники – 4 842 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.