За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 560 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 20 октября

  • личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек,
  • танков – 12 425 (+9) шт.,
  • боевых бронированных машин – 25 570 (+5) шт.,
  • артиллерийских систем – 51 359 (+42) шт.,
  • РСЗО – 2 227 (+3) шт.,
  • средств ПВО – 1 714 шт.,
  • самолетов – 449 шт.,
  • вертолетов – 356 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) шт.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) шт.,
  • крылатых ракет – 5 138 (+4) шт.,
  • кораблей / катеров – 35 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) шт.,
  • специальной техники – 4 842 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Удар по ст. м. Черниговская: Кличко сообщил, когда возобновят движение метро
Метро Черниговская после обстрела 19 октября: когда возобновят движение

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.