Уранці 21 жовтня через російську атаку частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Аварійні відключення світла в Києві та області 21 жовтня: що відомо

У Києві через російську атаку 21 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії.

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За оновленою інформацією ДТЕК, у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів столиці за командою Укренерго застосовують екстрені відключення світла.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

В інших районах Києва продовжують діяти графіки відключень світла.

У Київській області через російську атаку аварійні відключення запровадили в Бучанському районі.

Фахівці ДТЕК працюють, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

В інших районах Київщини діють стабілізаційні графіки відключень.

Атака на Київ 21 жовтня: що відомо

Нагадаємо, вранці 21 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

У Святошинському районі БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху. Виникла пожежа на площі близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири.

У Деснянському районі загорілися сім припаркованих автомобілів, а в Солом’янському безпілотник упав на відкритій території.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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