Аварійні відключення світла запровадили у Києві та області після атаки РФ
Уранці 21 жовтня через російську атаку частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електропостачання.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Аварійні відключення світла в Києві та області 21 жовтня: що відомо
У Києві через російську атаку 21 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії.
За оновленою інформацією ДТЕК, у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів столиці за командою Укренерго застосовують екстрені відключення світла.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
В інших районах Києва продовжують діяти графіки відключень світла.
У Київській області через російську атаку аварійні відключення запровадили в Бучанському районі.
Фахівці ДТЕК працюють, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.
В інших районах Київщини діють стабілізаційні графіки відключень.
Атака на Київ 21 жовтня: що відомо
Нагадаємо, вранці 21 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.
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