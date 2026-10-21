Мы должны двигаться дальше: Зеленский о встрече Уиткоффа с Путиным
- Зеленский заявил, что не будет ждать Стива Уиткоффа в Норвегии после его визита в РФ.
- По словам президента, Украина должна двигаться дальше.
Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет ждать спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Осло после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Об этом Зеленский сказал польскому агентству PAP.
Зеленский о встрече с Уиткоффом
В среду президент Украины встретился с главой норвежского парламента Масудом Гараххани и лидерами политических партий.
На вопрос от агентства PAP, собирается ли он ждать в Норвегии возвращения американского спецпосланника из Санкт-Петербурга, Зеленский ответил:
— Я не буду ждать Уиткоффа в Осло. Мы должны двигаться дальше. Мы должны возвращаться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты. Йонас Гар Стере должен встретиться с американским спецпосланником. Мы постоянно поддерживаем контакт.
Сегодня спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где запланированы переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. Уиткофф передаст российскому руководству предложения, подготовленные при участии Украины, США и европейских стран.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинская, американская и европейская делегации во время встречи в Осло нашли новые предложения по завершению войны, которые планируют передать российской стороне.