У ніч проти 21 жовтня Росія атакувала Україну крилатими ракетами Іскандер-К та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 21 жовтня: що відомо

Під час комбінованої атаки на Україну противник застосував:

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крилаті ракети Іскандер-К

186 ударних БпЛА типу Shahed Бандероль

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 150 ворожих БпЛА типу Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 63 реактивні Shahed.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 27 локаціях. Ще на 13 локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися 10 ударних безпілотників. Сили оборони продовжували бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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