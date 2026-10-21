Нічна атака на Україну 21 жовтня: РФ запустила ракети Іскандер та 186 дронів
У ніч проти 21 жовтня Росія атакувала Україну крилатими ракетами Іскандер-К та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 21 жовтня: що відомо
Під час комбінованої атаки на Україну противник застосував:
- крилаті ракети Іскандер-К із повітряного простору Ростовської області РФ;
- 186 ударних БпЛА типу Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів-імітаторів типу Пародія. Серед них 88 були реактивними.
Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 150 ворожих БпЛА типу Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених цілей — 63 реактивні Shahed.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 27 локаціях. Ще на 13 локаціях впали уламки збитих цілей.
Станом на 08:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися 10 ударних безпілотників. Сили оборони продовжували бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.