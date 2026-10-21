Військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні дотримуватися правил військового обліку, зокрема повідомляти про зміни персональних даних. Актуальна інформація в реєстрі Оберіг потрібна для правильного відображення військово-облікового статусу та оформлення документів.

Факти ICTV дізнавалися, коли та кому потрібно повторно оновлювати дані в Резерв+, які відомості підлягають уточненню та як виправити помилки в реєстрі Оберіг.

Чи потрібно повторно оновлювати дані в Резерв+

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, що повторне оновлення персональних даних потрібне тоді, коли змінилися відомості про військовозобов’язаного, призовника або резервіста.

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Якщо адреса проживання, номер телефону, сімейний стан та інші облікові дані залишилися незмінними, а в застосунку немає помилок, повторно подавати ту саму інформацію не потрібно.

У разі зміни персональних даних громадянин має повідомити про це протягом семи днів, щоб інформацію внесли до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг.

Хто має повторно оновлювати дані в Резерв+

Уточнення стосується відомостей, які змінилися та мають значення для військового обліку. Зокрема, потрібно повідомляти про зміну:

сімейного стану;

стану здоров’я;

місця роботи або посади;

адреси фактичного проживання;

номера телефону;

адреси електронної пошти.

Повідомити про зміни можна через застосунок Резерв+ або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Повторне оновлення персональних даних в Резерв+: як це зробити

Щоб перевірити інформацію, потрібно авторизуватися в Резерв+ за допомогою BankID та відкрити електронний військово-обліковий документ.

Якщо відомості неправильні або відображається статус Потребує уточнення, можна скористатися функцією Виправити дані онлайн і надіслати запит на коригування інформації.

Якщо застосунок повідомляє, що дані в реєстрі Оберіг не знайдено, потрібно відкрити відповідний розділ Дані не знайдено та сформувати запит на внесення відомостей. Після перевірки користувач отримає сповіщення, а за результатами опрацювання запиту — оновлений електронний військово-обліковий документ.

Якщо виправити інформацію онлайн не вдалося або статус не змінився, слід звернутися до ТЦК та СП.

Як уточнити дані безпосередньо в ТЦК

Для особистого звернення потрібно прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де людина перебуває на військовому обліку, або уточнити порядок звернення за місцем проживання.

Із собою необхідно мати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

військово-обліковий документ — приписне свідоцтво, військовий квиток або тимчасове посвідчення;

документи, які підтверджують зміни.

Залежно від ситуації це може бути свідоцтво про шлюб або його розірвання, документ про зміну прізвища, довідка внутрішньо переміщеної особи, договір оренди чи медичні документи.

Для відвідувачів ТЦК та СП передбачена можливість скористатися електронною чергою.

Чи потрібно повторно звертатися до ТЦК після досягнення 25 років

Після досягнення 25-річного віку переведення з категорії призовників до категорії військовозобов’язаних у реєстрі Оберіг відбувається автоматично. Тому відвідувати ТЦК лише для зміни категорії не потрібно.

Щоб перевірити актуальний статус, достатньо переглянути електронний військово-обліковий документ у Резерв+.

Громадяни, які перебувають за кордоном, також можуть уточнювати інформацію та формувати електронний військово-обліковий документ через застосунок. За додатковими роз’ясненнями можна звернутися до закордонних дипломатичних установ України.

Що робити військовослужбовцям, якщо в Резерв+ відображається статус На обліку

Якщо людина вже проходить військову службу, але в застосунку досі зазначено статус На обліку, потрібно подати запит на виправлення відомостей.

Для цього в Резерв+ слід відкрити розділ Виправити дані онлайн і вибрати пункт Я військовий, але досі на обліку. У формі необхідно зазначити ТЦК та СП, через який громадянина призвали на службу, повну назву військової частини та короткий опис ситуації.

Після надсилання запиту інформацію перевірять і, за результатами опрацювання, скоригують дані в реєстрі.

Отже, повторне оновлення військово-облікових даних у Резерв+ потрібно проводити не за графіком, а в разі зміни персональних відомостей або виявлення помилок у військовому обліку. Якщо інформація правильна й актуальна, повторно подавати її не потрібно.

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