В Одессе во время проверки машины на блокпосту произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Нападение на военного ТЦК в Одессе 20 октября: что известно

По информации Одесского областного ТЦК и СП, инцидент произошел 20 октября во время работы на блокпосту совместной группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и сотрудники Национальной полиции.

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Правоохранители и военные заметили машину, водитель которой пытался сбежать и создал аварийную ситуацию.

После остановки машины при установлении личности выяснилось, что мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

По версии ТЦК, водитель начал оказывать активное сопротивление. Он ранил военнослужащего в область шеи предметом, внешне похожим на нож, а потом попытался наехать на него на машине.

Мужчину задержали прямо на месте происшествия.

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По факту нападения правоохранители начали следственные действия. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия и дать правовую квалификацию действиям задержанного.