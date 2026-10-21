В Одессе на блокпосту мужчина ранил военного ТЦК и пытался сбить его автомобилем
- В Одессе 20 октября во время проверки на блокпосту напали на военнослужащего ТЦК.
- Водитель, который находился в розыске за нарушение воинского учета, ранил военного в шею и попытался наехать на него на машине.
В Одессе во время проверки машины на блокпосту произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Нападение на военного ТЦК в Одессе 20 октября: что известно
По информации Одесского областного ТЦК и СП, инцидент произошел 20 октября во время работы на блокпосту совместной группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и сотрудники Национальной полиции.
Правоохранители и военные заметили машину, водитель которой пытался сбежать и создал аварийную ситуацию.
После остановки машины при установлении личности выяснилось, что мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета.
По версии ТЦК, водитель начал оказывать активное сопротивление. Он ранил военнослужащего в область шеи предметом, внешне похожим на нож, а потом попытался наехать на него на машине.
Мужчину задержали прямо на месте происшествия.
Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
По факту нападения правоохранители начали следственные действия. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия и дать правовую квалификацию действиям задержанного.