В Одесі під час перевірки автомобіля на блокпосту стався напад на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Напад на військового ТЦК в Одесі 20 жовтня: що відомо

За інформацією Одеського обласного ТЦК та СП, інцидент стався 20 жовтня під час роботи на блокпосту спільної групи оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та працівники Національної поліції.

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Правоохоронці та військові помітили автомобіль, водій якого намагався втекти та створив аварійну ситуацію.

Після зупинки транспортного засобу під час встановлення особи з’ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

За версією ТЦК, водій почав чинити активний опір. Він поранив військовослужбовця в ділянку шиї предметом, зовні схожим на ніж, а потім спробував наїхати на нього автомобілем.

Чоловіка затримали безпосередньо на місці події.

Постраждалого військовослужбовця доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

За фактом нападу правоохоронці розпочали слідчі дії. Вони мають встановити всі обставини події та надати правову кваліфікацію діям затриманого.

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