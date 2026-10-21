Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 21 октября: ВСУ уничтожили 1 820 оккупантов и более 1 800 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали как минимум 1 820 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 21 октября
- личного состава – около 1 570 540 (+1 820) человек,
- танков – 12 436 (+11) шт.,
- боевых бронированных машин – 25 586 (+16) шт.,
- артиллерийских систем – 51 403 (+44) шт.,
- РСЗО – 2 228 (+1) шт.,
- средств ПВО – 1 716 (+2) шт.,
- самолетов – 449 шт.,
- вертолетов – 356 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 990 (+4) шт.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 573 392 (+1 820) шт.,
- крылатых ракет – 5 138 шт.,
- кораблей / катеров – 35 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 165 278 (+407) шт.,
- специальной техники – 4 844 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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