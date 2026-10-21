За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали как минимум 1 820 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 21 октября

личного состава – около 1 570 540 (+1 820) человек,

танков – 12 436 (+11) шт.,

боевых бронированных машин – 25 586 (+16) шт.,

артиллерийских систем – 51 403 (+44) шт.,

РСЗО – 2 228 (+1) шт.,

средств ПВО – 1 716 (+2) шт.,

самолетов – 449 шт.,

вертолетов – 356 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 2 990 (+4) шт.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 573 392 (+1 820) шт.,

крылатых ракет – 5 138 шт.,

кораблей / катеров – 35 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 165 278 (+407) шт.,

специальной техники – 4 844 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.