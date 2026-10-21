Президент України Володимир Зеленський погодився б на мирну угоду, яка передбачає замороження війни на нинішній лінії фронту.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Зеленський про замороження війни

За словами Зеленського, замороження бойових дій — це реалістичний шлях до завершення війни.

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— Зараз нам потрібно заморозити ситуацію. Я вважаю, що це реальний спосіб покласти край цій війні, — сказав Зеленський в інтерв’ю і наголосив, що припинення вогню має стати мінімальною вимогою до Росії.

Далі Україна звертатиметься до президента США Дональда Трампа та Європи щодо надання гарантій безпеки.

— Найважливіше — це мир, підкріплений безпекою, — зауважив Зеленський.

Сьогодні, 21 жовтня, спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де заплановані переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Віткофф має передати російському керівництву пропозиції, підготовлені за участю України, США та європейських країн.

Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що українська, американська та європейська делегації під час зустрічі в Осло знайшли нові пропозиції щодо завершення війни, які планують передати російській стороні.

Джерело : Fox News

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