Руководство России отклонило предложение прекратить взаимные удары по наиболее чувствительным объектам энергетической инфраструктуры. Украина продолжает работать над поиском решения, которое позволит остановить такие атаки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом в Осло во вторник, 20 октября.

Россия отказалась прекратить взаимные удары по энергетике

— Украина немедленно поддержала американское предложение об энергетическом перемирии, но Россия ответила продолжением своих атак, — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина предлагала различные варианты договоренностей и готова воздержаться от ударов по чувствительным объектам российского энергетического сектора при условии, что Москва прекратит атаки на украинскую энергетику.

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Однако Владимир Путин отверг это предложение. Президент Украины отметил, что работа над поиском решения продолжается.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил о так называемом энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

Зеленский сообщил, что в ночь на 14 октября российские войска целенаправленно атаковали баллистическими ракетами энергетическую и критическую инфраструктуру Киева, Киевской области и Харькова.

После этих ударов президент Украины заявил об отмене ограничений для Сил обороны в отношении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

15 октября Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать Киеву на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам.

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