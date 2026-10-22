У п’ятницю, 22 жовтня, у частині областей України будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомили в Укренрего.

Графіки відключення світла 23 жовтня: що відомо

– Завтра, 23 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження, – йдеться у повідомленні.

Графіки обмеження потужності для промисловості будуть застосовані з 06:00 до 23:59.

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Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг будуть діяти з 06:00 до 23:59.

В Укренерго пояснили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих атак РФ на енергетичні об’єкти.

– Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – наголошують енергетики.

Нагадаємо, росіяни продовжують здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Станом на ранок 22 жовтня були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях.

У четвер у частині областей до кінця доби застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для споживачів.

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