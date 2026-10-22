За последнее время численность населения Украины сократилась на 2 млн человек и сейчас составляет 28,5 млн. Основной причиной сокращения стал выезд людей за границу.

Об этом на Украинском женском конгрессе заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.

В Украине проживают 28,5 млн человек

По словам Либановой, основной причиной сокращения населения стала миграция, а не гибель людей в результате боевых действий.

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По состоянию на середину 2026 года в Украине проживают 28,5 млн человек. Предыдущая оценка составляла 29 млн, то есть нынешний показатель на 500 тыс. меньше.

— Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все же из-за выезда. Почему говорю, что слава Богу? Потому что как бы там ни было, эти люди остались живы, — отметила эксперт.

Элла Либанова добавила, что украинцы, выехавшие за границу, могут вернуться домой.

Даже если они этого не сделают, все равно останутся украинцами. В то же время погибших граждан вернуть уже невозможно.

Напомним, Элла Либанова предупредила о возможной новой волне миграции мужчин после окончания войны.

Значительное количество мужчин может выехать за границу, чтобы воссоединиться с семьями, которые уже обустроили свою жизнь за рубежом. Еще одна причина отъезда — поиск работы с более высокой зарплатой.

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