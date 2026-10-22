За останній період чисельність населення України зменшилася на 2 млн осіб і наразі становить 28,5 млн. Основною причиною скорочення став виїзд людей за кордон.

Про це на Українському жіночому конгресі заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова.

В Україні проживають 28,5 млн людей

За словами Лібанової, основною причиною скорочення населення стала міграція, а не загибель людей унаслідок бойових дій.

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Станом на середину 2026 року в Україні проживають 28,5 млн осіб. Попередня оцінка становила 29 млн, тобто нинішній показник на 500 тис. менший.

– Слава Богу, це не стільки через загибель, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що як би там не було, ці люди залишилися живими, – зазначила експертка.

Елла Лібанова додала, що українці, які виїхали за кордон, можуть повернутися додому.

Навіть якщо вони не цього не зроблять, все одно залишатимуться українцями. Натомість загиблих громадян повернути вже неможливо.

Нагадаємо, Елла Лібанова попередила про можливу нову хвилю міграції чоловіків після завершення війни.

Значна кількість чоловіків може виїхати за кордон, щоб возз’єднатися з родинами, які вже облаштували життя за кордоном. Ще одна причина виїзду – пошук роботи з вищою зарплатою.

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