Украина получила €50 млн от Банка развития Совета Европы и правительства Италии на выплату компенсаций за уничтоженное из-за российской агрессии жилье.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в субботу, 3 октября.

Украина привлекла €50 млн на єВідновлення

— Средства направим на жилищные сертификаты по программе єВідновлення. Это позволит обеспечить новым жильем около 2 200 украинских семей, которые потеряли свои дома из-за российской агрессии, — сообщил он.

В Министерстве финансов уточнили, что средства были привлечены в рамках проекта HOME: Компенсация за уничтоженное жилье.

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€25 млн предоставил Банк развития Совета Европы, еще €25 млн — при финансовой поддержке правительства Итальянской Республики.

Финансирование направят на жилищные сертификаты по программе єВідновлення для украинцев, которые потеряли свои дома из-за российской агрессии.

Ожидается, что этот объем финансирования позволит обеспечить новым жильем около 2 200 украинских семей.

Корецкий уточнил, что это первый транш из дополнительных €100 млн в рамках проекта HOME, о которых Украина договорилась с международными партнерами во время URC-2026 в Гданьске.

— Поступление этих €50 млн — это ресурс, который непосредственно поможет украинским семьям, потерявшим свои дома из-за российской агрессии, приобрести новое жилье. Мы благодарны Банку развития Совета Европы и правительству Италии за последовательную поддержку Украины и готовность расширять финансирование социально важных программ, — отметила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Ранее Украина уже привлекла €200 млн в рамках предыдущих этапов проекта HOME. За счет этих средств было профинансировано более 6 тыс. жилищных сертификатов.

Минфин продолжает работать с международными партнерами над привлечением ресурсов для стабильного финансирования программ восстановления жилья и поддержки украинцев, которые больше всего пострадали от войны.

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