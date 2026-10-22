В Україні запроваджують нові механізми підтримки оборонно-промислового комплексу. Приватні компанії зможуть будувати виробничі приміщення для підприємств, які виготовляють зброю.

Про це 22 жовтня повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Приватним компаніям дозволили будувати оборонні заводи

Уряд ухвалив рішення, яке передбачає залучення приватного бізнесу до будівництва підземних виробничих приміщень для потреб оборони.

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За словами Сергія Корецького, відтепер приватні компанії зможуть будувати такі об’єкти, а згодом здавати їх в оренду або продавати підприємствам, які безпосередньо займаються виробництвом озброєння.

Це дозволить оборонним підприємствам отримувати необхідні виробничі площі без потреби самостійно організовувати їх будівництво.

Прем’єр-міністр зазначив, що такий механізм має спростити та збільшити кількість доступних приміщень для оборонного виробництва.

Ще одне рішення Кабміну стосується ввезення обладнання для українських виробників озброєння.

Уряд запровадив механізм, за яким комплектування для виробництва зброї, придбане коштом міжнародних партнерів, можна буде імпортувати без сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Йдеться про обладнання та комплектування, оплачені міжнародними партнерами.

Крім того, уряд спростив процедуру огляду та митного оформлення товарів через механізм єдиного вікна.

За словами прем’єр-міністра, це має скоротити час проходження митних процедур та полегшити роботу підприємств оборонно-промислового комплексу.

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