Київ увів в експлуатацію близько 85 МВт генеруючих потужностей і забезпечив резервним живленням критичну інфраструктуру. Це сприятиме проходженню осінньо-зимового періоду 2026–2027 років в умовах російських атак.

Про це 23 жовтня заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Київ забезпечений резервним живленням

– Протягом міжсезоння по суті Київ вже ввів в експлуатацію приблизно 85 МВт потужності, що доволі хороший темп. І Київ встиг розставити резервне живлення на всю критичну інфраструктуру з точки зору її базового функціонування, – сказав Харченко під час онлайн-обговорення теми Режим виживання: що допоможе Києву і області пройти цю зиму.

За словами експерта, у деяких районах столиці під час перебоїв можуть виникнути проблеми з водопостачанням у будинках. Вода при цьому продовжуватиме циркулювати в системі, проте тиску може бути недостатньо, щоб вона надходила до помешкань.

Зараз дивляться

Харченко зазначив, що в Києві передбачили резерви для підтримання роботи каналізаційної системи та опалення.

Концепція підготовки столиці до зимового періоду має умовну назву “темно, але тепло”. За оцінкою директора ЦДЕ, її реалізували приблизно на 80%.

Він додав, що близько 5 тис. будинків, які мають резерви теплопостачання, за температури повітря від мінус 5 до мінус 10 градусів зможуть підтримувати температуру в приміщеннях на рівні плюс 10–14 градусів.

Експерт зазначив, такий варіант значно кращий, ніж повна відсутність опалення.

Раніше Харченко заявляв, що 3 тис. будинків у столиці не мають резервного теплозабезпечення та перебувають у зоні ризику.

– Я намагаюся бути максимально об’єктивним, і вважаю, що Київ сьогодні є одним з найбільш підготовлених до зими в умовах атак. Якби ми готувалися з тими інвестиціями і тим же темпом робіт протягом останніх чотирьох років, ми би зараз спокійно дивилися з точки зору критичної інфраструктури на проліт російської балістики, – зазначив експерт.

Підготовка західних областей до зими

Харченко вважає, що західні регіони України підготувалися до зимового сезону значно гірше. На його думку, це пов’язано з внутрішнім відчуттям безпеки та переконанням, що в цих областях ситуація спокійніша.

Він вважає, що західні міста зазнаватимуть менше обстрілів, проте ситуація з постачанням води та опаленням у Києві іноді може бути комфортнішою.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про початок опалювального сезону в столиці з 16 жовтня.

У частині Дніпровського та Дарницького районів подачу тепла поки не розпочнеться через значні пошкодження енергетичного об’єкта. Наразі там продовжуються відновлювальні роботи.

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