За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 2000 российских окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 26 октября

  • личного состава — около 1 580 440 (+1 990) человек,
  • танков — 12 448 (+1),
  • боевых бронированных машин — 25 609 (+4),
  • артиллерийских систем — 51 632 (+18),
  • РСЗО — 2 239 (+2),
  • средств ПВО — 1 726 (+1),
  • самолетов — 449,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 018 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 582 458 (+1 656),
  • крылатых ракет — 5 138,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 167 240 (+322),
  • специальной техники — 4 858 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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