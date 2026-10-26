Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 26 октября: ВСУ уничтожили 1990 оккупантов и более 1600 дронов
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 2000 российских окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 26 октября
- личного состава — около 1 580 440 (+1 990) человек,
- танков — 12 448 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 609 (+4),
- артиллерийских систем — 51 632 (+18),
- РСЗО — 2 239 (+2),
- средств ПВО — 1 726 (+1),
- самолетов — 449,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 018 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 582 458 (+1 656),
- крылатых ракет — 5 138,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 167 240 (+322),
- специальной техники — 4 858 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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