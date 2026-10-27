У середу, 28 жовтня, в частині областей України будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

Графіки відключення світла 28 жовтня: що відомо

Завтра у частині областей України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

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Графіки на середу встановили такі:

із 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

із 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

В Укренего нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися та закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів сьогодні вранці були нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено застосовуються графіки відключення світла.

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