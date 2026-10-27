Графіки відключення світла на 28 жовтня: які обмеження запровадять у середу
У середу, 28 жовтня, в частині областей України будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні Укренерго.
Графіки відключення світла 28 жовтня: що відомо
Завтра у частині областей України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.
Графіки на середу встановили такі:
- із 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
- із 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.
В Укренего нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися та закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів сьогодні вранці були нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.
Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено застосовуються графіки відключення світла.