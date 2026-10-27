В городе Конотоп Сумской области уже четвертые сутки подряд остается сложная ситуация с электроснабжением после массированной атаки российских беспилотников по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщают городской глава Конотопа Артем Семенихин и АО Сумыоблэнерго.

Аварийное отключение электроэнергии в Конотопе

Мэр Конотопа подчеркнул, что в настоящее время четких сроков возобновления электроснабжения нет.

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— К сожалению, прогнозов по свету нет. Никаких прогнозов, – отметил Семенихин.

Ранее мэр сообщил, что большая часть Конотопа остается обесточенной. В результате удара повреждены учебные заведения, а ключевые объекты инфраструктуры вынуждены работать на резервном питании.

В частности, городская больница сейчас полностью функционирует благодаря генераторам, а поставка воды жителям осуществляется по четкому графику – с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

В городе развернули и начали работу все Пункты несокрушимости для помощи местным жителям.

В ОАО Сумыоблэнерго подтвердили, что ситуация с распределением электроэнергии в части Сумской области, в частности, в Конотопе, остается крайне сложной. Специалисты компании работают над питанием обесточенных потребителей.

Энергетики отмечают, что на сроки выполнения ремонтных работ в первую очередь влияет ситуация с безопасностью.

— В таких условиях сложно прогнозировать сроки восстановления электроснабжения, ведь на них влияет прежде всего ситуация с безопасностью. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям в таких сложных условиях. Пятый год подряд Россия пытается лишить украинцев электроэнергии в преддверии зимы. Но у нас есть опыт предыдущих лет и делаем все возможное, чтобы возобновить электроснабжение и стабильную работу энергосистемы, — сообщили в компании.

Напомним, в ночь на 24 октября российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Конотопской общине. Под прицелом РФ оказались энергетические объекты, школа и частные жилые дома.

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