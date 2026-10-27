В столице состоялось заседание Совета обороны Киева, во время которого приняли решение о выделении денег на строительство новых комбинированных водных переправ через Днепр, а также обсудили усиление защиты мостов и оптимизацию сети укрытий.

Об этом сообщает городской глава Киева Виталий Кличко.

В Киеве построят водные переправы через Днепр

Главным вопросом повестки дня стала реализация государственной инициативы строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним. Соответствующее постановление ранее принял Кабинет Министров Украины.

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Распределение обязанностей по реализации проекта будет выглядеть следующим образом:

точные места размещения переправ будет определять военное командование, а согласовывать Киевская городская военная администрация;

по рекомендации правительства столица найдет 1 млрд грн из городского бюджета на воплощение этого проекта.

Защита мостовых сооружений от российских атак

Учитывая, что российские войска усиливают обстрелы критической инфраструктуры, Совет обороны подробно рассмотрел вопрос безопасности функционирования мостовых сооружений столицы.

Специалисты профильных городских учреждений уже нарабатывают дополнительные технические решения по сохранению конструкций мостовых переходов через Днепр. На заседании отдельно заслушали предложения и рекомендации от военных.

Укрытия и установка мобильных хранилищ

Отдельным блоком участники заседания обсудили содержание, строительство и обустройство укрытий в столице, в частности, установку мобильных защитных сооружений. По этому вопросу заслушали информацию руководства Главного управления СБУ в Киеве и области.

Кличко напомнил руководителям районных в городе Киеве государственных администраций о поручении, предоставленном в середине октября на коллегии КГГА.

В частности, руководители районов должны четко определить приоритетность использования денег, направленных на обустройство укрытий. Также главам РГА запрещено отстраняться от установки мобильных хранилищ.

Кроме того, районным администрациям поручено перераспределить деньги в пределах уже выделенных им местных бюджетов для скорейшего решения этого вопроса в Киеве и области.

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