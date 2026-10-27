У столиці відбулося засідання Ради оборони Києва, під час якого ухвалили рішення про виділення грошей на будівництво нових комбінованих водних переправ через Дніпро, а також обговорили посилення захисту мостів та оптимізацію мережі укриттів.

Про це повідомляє міський глава Києва Віталій Кличко.

У Києві збудують водні переправи через Дніпро

Головним питанням порядку денного стала реалізація державної ініціативи щодо будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. Відповідну постанову раніше ухвалив Кабінет міністрів України.

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Розподіл обов’язків щодо реалізації проєкту виглядатиме так:

точні місця розміщення переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме Київська міська військова адміністрація;

за рекомендацією уряду столиця віднайде 1 млрд грн з міського бюджету на втілення цього проєкту.

Захист мостових споруд від російських атак

З огляду на те, що російські війська посилюють обстріли критичної інфраструктури, Рада оборони детально розглянула питання безпеки функціонування мостових споруд столиці.

Фахівці профільних міських установ уже напрацьовують додаткові технічні рішення для збереження конструкцій мостових переходів через Дніпро. Під час засідання окремо заслухали пропозиції та рекомендації від військових.

Укриття та встановлення мобільних сховищ

Окремим блоком учасники засідання обговорили утримання, будівництво та облаштування укриттів у столиці, зокрема, встановлення мобільних захисних споруд. З цього питання заслухали інформацію від керівництва Головного управління СБУ в Києві та області.

Кличко нагадав очільникам районних в місті Києві державних адміністрацій про доручення, яке надали в середині жовтня на колегії КМДА.

Зокрема, очільники районів мають чітко визначити пріоритетність використання грошей, спрямованих на облаштування укриттів. Також главам РДА заборонено усуватися від питання встановлення мобільних сховищ.

Крім цього, районним адміністраціям доручено перерозподілити гроші в межах уже виділених їм місцевих бюджетів для якнайшвидшого розв’язання цього питання в Києві та області.

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