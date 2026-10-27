Во время российской атаки на Киев 27 октября несколько баллистических ракет были нацелены на Южный мост.

Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сколько ракет Россия выпустила по Южному мосту

По словам Юрия Игната, во время последней атаки российские войска выпустили по Южному мосту в Киеве несколько баллистических ракет.

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Представитель Воздушных сил подчеркнул, что мосты — это сложные инженерные сооружения, которые не так просто полностью разрушить. В то же время даже повреждение дорожного полотна создает серьезные трудности для движения транспорта и требует ремонтных работ.

— Несколько ракет противник направил в один из мостов Киева. Конечно, это полотно можно восстановить, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства, ведь чтобы его восстановить, нужно время, — пояснил Игнат.

Игнат сообщил, что во время атаки российские войска в общей сложности применили 16 баллистических ракет типа Искандер-М или зенитных управляемых ракет С-400.

Какой именно тип ракет использовался для удара по Южному мосту, сейчас выясняют специалисты, изучающие места попаданий.

— Сегодня противник применил только два типа ракет. Это Искандер-М или С-400, зенитные ракеты, — отметил пресс-секретарь.

По его словам, за последние две недели российская армия сосредоточила ракетные удары на Киеве. При этом изменилась и тактика атак.

Если раньше баллистические ракеты могли запускать один раз за ночь, то теперь российские войска применяют их несколькими волнами, растягивая обстрелы во времени.

Такие удары сопровождаются атаками беспилотников, что создает дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, что в результате российского удара 27 октября была повреждена инфраструктура метро на Южном мосту.

Из-за этого движение автомобильного транспорта по мосту полностью перекрыли в обоих направлениях, а работу зеленой линии метро временно ограничили.

Также ввели временные маршруты объезда Южного моста для легковых и грузовых автомобилей.