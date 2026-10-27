За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 400 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 27 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 581 840 (+1 400) человек,
  • танков — 12 448,
  • боевых бронированных машин — 25 609,
  • артиллерийских систем — 51 653 (+21),
  • РСЗО — 2 241 (+2),
  • средств ПВО — 1 727 (+1),
  • самолетов — 449,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 025 (+7),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 584 252 (+1 794),
  • крылатых ракет — 5 138,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 167 472 (+232),
  • специальной техники — 4 859 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 707-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Киеве 27 октября: россияне попали в Южный мост
Удар по Південному мосту у Києві 27 жовтня 2026

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.