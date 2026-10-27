Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 27 октября: ВСУ уничтожили 1 400 оккупантов и более 1,7 тыс. дронов
За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 400 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 27 октября 2026 года
- личного состава — около 1 581 840 (+1 400) человек,
- танков — 12 448,
- боевых бронированных машин — 25 609,
- артиллерийских систем — 51 653 (+21),
- РСЗО — 2 241 (+2),
- средств ПВО — 1 727 (+1),
- самолетов — 449,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 025 (+7),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 584 252 (+1 794),
- крылатых ракет — 5 138,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 167 472 (+232),
- специальной техники — 4 859 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 707-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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