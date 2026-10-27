Взрывы в Киеве 27 октября: россияне попали в Южный мост
Ночью 27 октября 2026 года во время российской атаки на Киев зафиксировали попадание в Южный мост. Движение транспорта по мосту перекрыли в обоих направлениях, также повреждена инфраструктура метро.
О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГГА.
Взрывы в Киеве 27 октября: что известно
По словам Виталия Кличко, в результате взрывов в Киеве сегодня в Подольском районе столицы зафиксировали попадание в административное здание. Еще по двум адресам удары пришлись на нежилые здания.
Кроме того, попадание зафиксировали на Южном мосту.
Позже патрульная полиция сообщила, что движение по мосту полностью перекрыто в обоих направлениях.
Водителей призвали учитывать перекрытие при планировании маршрутов. Когда движение по мосту возобновят, пока неизвестно.
Из-за повреждений инфраструктуры Южного моста столичный метрополитен временно изменил движение поездов на двух линиях.
На зеленой линии поезда курсируют на двух отдельных участках: Сырец — Выдубичи и Осокорки — Красный Хутор. Движение между станциями Выдубичи и Осокорки временно приостановлено.
На красной линии поезда курсируют между станциями Академгородок и Лесная. Все станции, в том числе Черниговская и Лесная, открыты для пассажиров.
На месте повреждений работают специалисты. О возобновлении обычного движения поездов сообщат позже.
Информации о пострадавших во время взрывов в Киеве 27 октября не поступало.
Окончательные последствия взрывов в Киеве 27 октября устанавливаются.
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