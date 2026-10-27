Ночью 27 октября 2026 года во время российской атаки на Киев зафиксировали попадание в Южный мост. Движение транспорта по мосту перекрыли в обоих направлениях, также повреждена инфраструктура метро.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГГА.

Взрывы в Киеве 27 октября: что известно

По словам Виталия Кличко, в результате взрывов в Киеве сегодня в Подольском районе столицы зафиксировали попадание в административное здание. Еще по двум адресам удары пришлись на нежилые здания.

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Кроме того, попадание зафиксировали на Южном мосту.

Позже патрульная полиция сообщила, что движение по мосту полностью перекрыто в обоих направлениях.

Водителей призвали учитывать перекрытие при планировании маршрутов. Когда движение по мосту возобновят, пока неизвестно.

Из-за повреждений инфраструктуры Южного моста столичный метрополитен временно изменил движение поездов на двух линиях.

На зеленой линии поезда курсируют на двух отдельных участках: Сырец — Выдубичи и Осокорки — Красный Хутор. Движение между станциями Выдубичи и Осокорки временно приостановлено.

На красной линии поезда курсируют между станциями Академгородок и Лесная. Все станции, в том числе Черниговская и Лесная, открыты для пассажиров.

На месте повреждений работают специалисты. О возобновлении обычного движения поездов сообщат позже.

Информации о пострадавших во время взрывов в Киеве 27 октября не поступало.

Окончательные последствия взрывов в Киеве 27 октября устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 707-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.