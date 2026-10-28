В части регионов Украины 29 октября будут действовать графики отключения света: что известно
В четверг, 29 октября, в части регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Отключения света 29 ноября: что известно
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Согласно прогнозу, с 06:00 до 23:59 будут действовать следующие ограничения:
- для промышленных предприятий – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.
В Укрэнерго подчеркивают, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Потому украинцам рекомендуют проверять актуальную информацию об отключениях на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.
Кроме того, энергетики призывают граждан бережно пользоваться электроэнергией после возобновления ее по графику.
Напомним, что сегодня, 28 октября, потребление электроэнергии увеличилось и утром было на 2,43% выше предыдущего дня – во вторник.
Это, по сообщениям Укрэнерго, обусловлено понижением температуры воздуха, что побуждает потребителей к пользованию электрическими обогревателями в вечерние часы.