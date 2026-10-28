У четвер, 29 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відключення світла 29 листопада: що відомо

Про це повідомили в Укренерго.

Згідно з прогнозом, із 06:00 до 23:59 діятимуть такі обмеження:

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для промислових підприємств – графіки обмеження потужності.

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

В Укренерго наголошують, що через нові російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям рекомендують перевіряти актуальну інформацію про відключення на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Крім того, енергетики закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією після відновлення її за графіком.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, споживання електроенергії збільшилось і зранку було на 2,43% вищим ніж попереднього дня – у вівторок.

Це, за повідомленнями Укренерго, обумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

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