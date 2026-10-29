Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией новых баллистических ударов по территории страны. Соответствующую информацию предоставила украинская разведка.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 29 октября.

Зеленский предупредил о новых баллистических ударах РФ

— Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это российское зло, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина ожидает соответствующих решений от партнеров, и поблагодарил тех, “кто действительно помогает”.

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Президент также рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара, в результате которых были уничтожены два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и поражена пусковая установка Искандера.

— Только что был доклад. Мы провели два ракетных удара, уничтожены два российских Су-34, а также поражена пусковая установка Искандера. Я благодарю вас, ребята, за результат, — сказал президент.

Удары РФ по Днепру, Чернигову и Кременчугу

Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов по Днепру, Чернигову и Кременчугу погибли 19 человек. Десятки людей получили ранения.

По его словам, в Днепре Шахед ударил по железнодорожному вокзалу, где люди ждали поезд по маршруту Днепр – Запорожье.

В Чернигове россияне атаковали центр города. В результате удара погибли две 15-летние девушки – Яна и Мария.

В Кременчуге Полтавской области российские войска нанесли удар по территории города среди жилых домов. В результате атаки погибли три человека, еще 32 получили ранения, среди них шестеро детей.

Зеленский подчеркнул, что российские войска продолжали атаковать украинские города и регионы в течение дня, в частности Днепр, Донетчину, Харьковщину, Черниговщину и Сумщину.

— Показательная российская жестокость. Они делают это специально, когда все рассчитывают, что будут деэскалационные шаги. Россия показывает, как она относится ко всему этому на самом деле, – отметил президент.

Помощь от Великобритании и Нидерландов

Глава государства сообщил о решении Великобритании предоставить Украине дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в течение следующих трех лет.

Президент поблагодарил британского премьер-министра Бернема за поддержку и отметил, что во время разговора с ним обсудил необходимость введения новых санкций против России.

Кроме того, Украина договорилась о поддержке с Нидерландами. По словам Зеленского, соответствующее решение обсудили во время встречи с премьер-министром Робом Еттеном.

Глава государства выразил надежду на дальнейшие шаги со стороны Нидерландов, в частности по усилению противовоздушной обороны Украины.

Зеленский провел заседание Ставки

Президент сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Ключевой темой стало противодействие российским баллистическим ударам.

По словам Зеленского, санкционного давления на Россию недостаточно, поэтому Украина нуждается в новых санкционных пакетах от партнеров.

Он объяснил, что ограничения в ключевых юрисдикциях могут существенно повлиять на Россию не сразу, а со временем, поскольку для этого нужны месяцы работы.

— Чем дольше задерживаются пакеты санкций против баллистики, тем дольше у России есть схемы поставок необходимого для этого производства. МИД Украины должен ускорить эту работу с нашими партнерами, – подчеркнул президент.

Отдельные задачи определили в отношении дальнобойных санкций, которые, по словам Зеленского, дают результат значительно быстрее.

Деталей он не раскрыл, однако отметил, что эффективность украинских дальнобойных ударов можно было увидеть в течение последних недель.

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