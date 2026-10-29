Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Росією нових балістичних ударів по території країни. Відповідну інформацію надала українська розвідка.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 29 жовтня.

Зеленський попередив про нові балістичні удари РФ

– Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло, – наголосив президент.

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Зеленський додав, що Україна очікує на відповідні рішення від партнерів, і подякував тим, “хто справді допомагає”.

Президент також розповів, що Збройні сили України завдали двох ракетних ударів, унаслідок яких були знищені два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та уражена пускова установка Іскандера.

– Щойно була доповідь. Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка Іскандера. Я дякую вам, хлопці, за результат, – сказав президент.

Удари РФ по Дніпру, Чернігову та Кременчуку

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів по Дніпру, Чернігову та Кременчуку загинули 19 людей. Десятки людей дістали поранення.

За його словами, у Дніпрі Шахед вдарив по залізничному вокзалу, де люди чекали на потяг за маршрутом Дніпро – Запоріжжя.

У Чернігові росіяни атакували центр міста. Внаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини – Яна та Марія.

У Кременчуці Полтавської області російські війська завдали удару по території міста серед житлових будинків. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 32 дістали поранення, серед них шестеро дітей.

Зеленський наголосив, що російські війська продовжували атакувати українські міста та регіони протягом дня, зокрема Дніпро, Донеччину, Харківщину, Чернігівщину та Сумщину.

– Показова російська жорстокість. Вони це роблять спеціально, коли всі розраховують, що будуть деескалаційні кроки. Росія показує, як вона ставиться до всього цього насправді, – зауважив президент.

Допомога від Великої Британії та Нідерландів

Глава держави повідомив про рішення Великої Британії надати Україні додаткові 10 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років.

Президент подякував британському прем’єр-міністру Бернему за підтримку та зазначив, що під час розмови з ним обговорив необхідність запровадження нових санкцій проти Росії.

Крім того, Україна домовилася про підтримку з Нідерландами. За словами Зеленського, відповідне рішення обговорили під час зустрічі з прем’єр-міністром Робом Єттеном.

Глава держави висловив сподівання на подальші кроки з боку Нідерландів, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський провів засідання Ставки

Президент повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ключовою темою стала протидія російським балістичним ударам.

За словами Зеленського, санкційного тиску на Росію недостатньо, тому Україна потребує нових санкційних пакетів від партнерів.

Він пояснив, що обмеження в ключових юрисдикціях можуть суттєво вплинути на Росію не одразу, а з часом, оскільки для цього потрібні місяці роботи.

– Чим довше затримуються пакети санкцій проти балістики, тим довше у Росії є схеми постачання необхідного для цього виробництва. МЗС України має прискорити цю роботу з нашими партнерами, – наголосив президент.

Окремі завдання визначили щодо далекобійних санкцій, які, за словами Зеленського, дають результат значно швидше.

Деталей він не розкрив, проте зазначив, що ефективність українських далекобійних ударів можна було побачити протягом останніх тижнів.

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