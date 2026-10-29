Российские войска продолжают активно модернизировать свои ударные беспилотники. Новая модификация Герань-5 во время маневрирования способна развивать скорость до 1 тыс. км/ч, что создает дополнительные вызовы для системы противовоздушной обороны и требует новых решений для перехвата.

Об этом заявил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (Флэш).

Российские Герани-5 разгоняются до 1 тыс. км/ч

Ранее российская армия применяла дроны Герань-3, которые развивали скорость в пределах 280-300 км/ч. Однако переход РФ на существенно более быстрые реактивные модели заставляет украинских разработчиков искать новые технологические ответы.

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По словам Флэша, украинские производители демонстрировали уже реактивные дроны-перехватчики, однако ключевой сложной задачей остается не только создание быстрого аппарата, но и запуск его в серийное производство.

Разработчики столкнулись с трудностями в сферах систем управления и наведения, автоматического захвата целей и масштабирования промышленного производства.

— Сделать быстро летающую модель — это одна только часть. А сделать серийное изделие, которое будет очень легко в использовании, это совершенно другой вопрос, — объяснил он.

Советник президента утверждает, что против Украины работают лучшие российские ученые, инженеры и специалисты высокой профессии. В частности, в особую экономическую зону в Алабуге привлекают десятки тысяч специалистов и талантливую молодежь со всей России.

— Мы зафиксировали такие случаи, когда при маневрировании Герань-5 развивала скорость до 1 тыс. км в час. Против нас работают лучшие умы и инженеры России. Если у них пехота — это такая категория воюющих на фронтах людей, то это не значит, что у россиян нет институтов, специалистов, ученых, — отметил Флеш.

Он подчеркнул, что Украине необходимо научиться опережать противника в этой технологической борьбе и работать впереди.

Масштабы производства Shahed и изменение тактики атак

На сегодняшний день РФ производит до 3 тыс. ударных беспилотников типа Shahed в месяц. В то же время армия РФ не накапливает значительные запасы и запускает дроны фактически сразу с конвейера: зафиксированы случаи, когда между датой изготовления дрона и его применением проходила только неделя.

Также РФ сместила вектор атак на западные регионы Украины (ранее основные удары сосредотачивались на Киеве). В столице чувствуется, что стало несколько тише, однако уменьшение количества дронов на Западе не свидетельствует о сокращении общего производства.

Кроме того, Россия делает ставку на масштабирование дешевых реактивных дронов и ракет для применения в войне против Украины, объяснил Флэш.

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