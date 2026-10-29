Російські війська продовжують активно модернізувати свої ударні безпілотники. Нова модифікація Герань-5 під час маневрування здатна розвивати швидкість до 1 тис. км/год, що створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони та вимагає нових рішень для перехоплення.

Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

Російські Герані-5 розганяються до 1 тис. км/год

Раніше російська армія застосовувала дрони Герань-3, які розвивали швидкість у межах 280–300 км/год. Однак перехід РФ на суттєво швидші реактивні моделі змушує українських розробників шукати нові технологічні відповіді.

Зараз дивляться

За словами Флеша, українські виробники вже демонстрували реактивні дрони-перехоплювачі, проте ключовою складною задачею залишається не лише створення швидкого апарата, а й запуск його у серійне виробництво.

Наразі розробники зіштовхнулися із труднощами у сферах систем керування та наведення, автоматичного захоплення цілей та масштабування промислового виробництва.

— Зробити модель, яка швидко літає — це одна тільки частина. А зробити серійний виріб, який буде дуже легкий у використанні, це абсолютно інше питання, — пояснив він.

Радник президента стверджує, що проти України працюють найкращі російські вчені, інженери та фахівці високого фаху. Зокрема, до особливої економічної зони в Алабузі залучають десятки тисяч спеціалістів та талановиту молодь з усієї Росії.

— Ми зафіксували такі випадки, коли під час маневрування Герань-5 розвивала швидкість до 1 тис. км на годину. Проти нас працюють найкращі уми та інженери Росії. Якщо у них піхота — це така категорія людей, які воюють на фронтах, то це не означає, що в росіян немає інститутів, фахівців, учених, — зауважив Флеш.

Він наголосив, що Україні необхідно навчитися випереджати противника в цій технологічній боротьбі та працювати на крок попереду.

Масштаби виробництва Shahed та зміна тактики атак

На сьогодні РФ виробляє до 3 тис. ударних безпілотників типу Shahed на місяць. Водночас армія РФ не накопичує значних запасів і запускає дрони фактично одразу з конвеєра: зафіксовано випадки, коли між датою виготовлення дрона та його застосуванням минав лише тиждень.

Також РФ змістила вектор атак на західні регіони України (раніше основні удари зосереджувалися на Києві). У столиці відчувається, що стало дещо тихіше, проте зменшення кількості дронів на Заході не свідчить про скорочення їхнього загального виробництва.

Крім цього, Росія робить ставку на масштабування дешевих реактивних дронів та ракет для застосування у війні проти України, пояснив Флеш.

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